روبرتو كارلوس والسلاب يشاركان في حملة "فيروس سي" بعزبة الهجانة

كتبت - هند الشامي:

يشارك روبرتو كارلوس، لاعب منتخب البرازيل السابق، في فعاليات إطلاق الحملة الموسعة للقضاء على فيروس سي بمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة يوم الجمعة المقبلة، ضمن الفعالية التي ينظمها النائب محمد مصطفى السلاب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، ويحضرها عدد من الشخصيات البرلمانية والعامة.

تأتي الدعوة في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس سي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ومشيخة الأزهر.

وقال السلاب في بيان اليوم، إن مبادرة الرئيس السيسي تأتي انطلاقاً من إحساسه العميق بخطورة هذا المرض ورغبة في القضاء عليه نهائيا من كافة أنحاء البلاد؛ إيماناً بأن صحة المواطن هي ركيزة أساسية كما أنها تحظى بأولوية مطلقة لدى كافة أجهزة الدولة.

ودعا السلاب كافة رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني لدعم الحملة الرئاسية وحشد الجهود المجتمعية لمواجهة بقايا المرض والقضاء عليه في ربوع البلاد .