جهاد الخازن يكشف تفاصيل "90 دقيقة" في منزل مبارك

كتب- محمد جمعة:

كشف الكاتب الفلسطيني جهاد الخازن، عن لقائه بالرئيس الأسبق حسني مبارك منذ حوالي شهرين، والحديث معه عن الشأن المصري الداخلي.

وقال "الخازن" في حواره مع الإعلامي عمر أديب، ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، إن مبارك أعرب عن رغبته في اهتمام الحكومة بالجيل الجديد والشباب، من خلال توفير تعليم جيد وفرص عمل.

وأشار إلى أن مبارك تمنى أن ينعكس التحسن الاقتصادي على أوضاعهم المعيشية.

وأضاف "الخازن" أن مبارك لم يتحدث مُطلقًا عن رغبته في العودة للحياة السياسية، ولم يبد أي معارضه للنظام الحالي، كما لم يتحدث عن الوضع العربي، مشيرًا إلى أن كلامه كان مُنضبطًا مثلما كان يراه في سابق عهده.

وتابع: "جلست مع مبارك قرابة الساعة والنصف، وكان بصحة جيدة ويتحدث بشكل طبيعي ولم تظهر عليه علامات النسيان.. وعند مغادرتي تحرك معي حتى باب المنزل".