"برلمانية الحركة الوطنية" تجتمع بـ"الشباب" لبحث دمجهم في العمل الحزبي

كتب- إسلام ضيف:

عقد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية (حزب الفريق أحمد شفيق)، اجتماعًا مع أمانة شباب الحزب، بمقر الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، بحضور محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية، وأمناء شباب محافظات القاهرة والبحيرة وبورسعيد والشرقية، وعدد من أعضاء أمانة الشباب.

وقال محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية للحركة الوطنية، بحسب بيان له الثلاثاء، إن الوفد قام بجولة داخل المجلس، أعقب ذلك اجتماع مع النائب محمد بدراوي استمر أكثر من ثلاث ساعات، تضمن مناقشة القضايا التي تهم الشباب بالمحافظات، ومناقشة أسئله شباب المحافظات عن مستقبل الحياة الحزبية وكيفية دمج الشباب في العمل الحزبي والسياسي.

وأكد عزمي أن الزيارة تأتي تنفيذًا للخطة الموضوعة من أمانة الشباب بالجمهورية، بالمحور السياسي الذي يتضمن تنظيم مجموعة من اللقاءات السياسية مع الرموز السياسية المصرية، وشباب الحزب، لتنفيذ البرنامج السياسي للشباب خلال الفترة القادمة.​