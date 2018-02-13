تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية وظروف التشغيل

كتب - طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية؛ بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن تأخر إقلاع رحلة الخطوط الكويتية 542 المتجهة إلى الكويت لمدة ساعتين، كان سببه أعمال الصيانة، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية نسما 130 المتجهة إلى الطائف بسبب ظروف التشغيل، ورحلة الخطوط الجوية السعودية 322 المتجهة إلى أبها بسبب ظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى تأخر رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، ورحلة الخطوط الأردنية 6869 المتجهة إلى العقبة، بسبب سوء الأحوال الجوية فى مطار الوصول، ورحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين تأخرت بسبب ظروف التشغيل.​