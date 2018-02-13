ورشة "إصلاح التعليم الفني" تضع نظامًا لإدارة الجودة بالمدارس

كتبت-ياسمين محمد:

نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ورشة عمل لمراجعة نظام إدارة الجودة بمدارس التعليم الفني، اليوم الثلاثاء، ولمدة 3أيام .

وتهدف ورشة العمل التي عقدت تحت رعاية الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET II مع قطاع التعليم الفني والإدارة المركزية للتخطيط والجودة والإدارة العامة لنظم المعلومات والإحصاء، إلى نظام لإدارة الجودة في مدارس التعليم الفني يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في: اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية الفنية، وإجراءات العمل بالمدرسة الثانوية الفنية، ومجموعة من أدوات التقويم التي تعكس معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني التي أعددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتسعى الورشة إلى تعرف قيادات وزارة التربية والتعليم على طبيعة نظام إدارة الجودة، مراجعة أدوات تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ( ،NAQAAE)، مراجعة اللائحة الداخلية للمدرسة الفنية، ومراجعة إجراءات العمل، تطوير دليل نظام إدارة الجودة بمدارس التعليم الفني، ووضع خطة لتطبيق النظام بمدارس التعليم الفني.

وشارك في ورشة العمل شركاء التطوير من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذلك الأكاديمية المهنية للمعلمين ..

يذكر أن المكون الثاني "تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني والموضوعات ذات الصلة" التابع لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى، يستهدف من خلال إرساء نظام جودة شامل لمؤسسات التعليم الفني وتفعيله وصولاً بها للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE).