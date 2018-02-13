التعليم: إلغاء المستوى الرفيع في امتحانات الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلغاء المستوى الرفيع في امتحانات الثانوية العامة.

جاء هذا على خلفية ما أثير من وجود امتحان مستوى رفيع يؤديه طلاب الثانوية العامة في مادة يختارونها للحصول على 5 درجات إضافية بحد أقصى، وهو النظام الذي كان معمولا به في النظام القديم للثانوية العامة وتم إلغاؤه بالنظام الحديث المطبق حاليا.

وأوضح خيري، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الكليات التي تجري اختبارات قدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بها مثل كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، وهي اختبارات تابعة لوزارة التعليم العالي ولا علاقة لها بالمستوى الرفيع.​