برلمانية في الجلسة العامة: "مواطن كسب عربية في مسابقة راح لقاها لعبة"

كتب-سيف سالم

أثارت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نوبات ضحك زملائها، عندما قالت: "فيه حد اتصل بمسابقة وقالوا له إنه كسب عربية، خد سواق علشان هو مش بيعرف يسوق، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة".

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمة عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، لتشدد على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق.

ولفتت النائبة إلى أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات.​