وزير التموين يجتمع بمصنعي الذهب لإعداد استراتيجية للنهوض بالصناعة

كتبت- عايدة رضوان:

عقد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا بكبار مصنعي الذهب، وممثلي شعبة الذهب والمعادن الثمينة بحضور اللواء مهندس عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن الهدف من الاجتماع وضع استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطنى وإعادة سمعة المشغولات الذهبية المصرية التي كانت تتصدر أولويات الذوق العربي والغربي إلى سابق عهدها.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع، مراعاة التخصص الفني والكفاءة في اختيار رئيس المصلحة الجديد إذ يتمتع بخبرات فنية عالية في نظم المعايرة تمكنه من تطوير طرق الدمغ القديمة ومكافحة الغش في صناعة الذهب.

واستمع الوزير إلى مشكلات قطاع الذهب التي تمثلت في تأخير عمليات الدمغ وإضافة يوم السبت إلى أيام العمل الرسمية ووضع ضوابط للجان التفتيش تضمن حقوق كل الأطراف.

وقرر الوزير مد العمل للسادسة مساء، أو لحين الانتهاء من دمغ كل الكميات الموردة في نفس اليوم بالإضافة إلى دراسة إضافة يوم السبت ومراجعة كل مهام لجان التفتيش.