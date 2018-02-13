بعد غلقه 13 عامًا.. بدء أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية وذلك بعد غلقه لأكثر من 13 عاما.

وتسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقع المتحف منذ أيّام، للبدء الفوري في مشروع التطوير بتكلفة تصل إلى ١٢٠ مليون جنيه ممولة من الحكومة المصرية، التي كانت قد خصصت منذ أواخر العام الماضي مبلغ مليار و270 مليون جنيه لتمويل تطوير و ترميم ٨ مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي، وهضبة الأهرامات، وقصر الكسان بأسيوط و قصر البارون.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أنه تم تشكيل لجنة أثرية تتولى وضع تقرير مُجمع عن حالة المتحف الحالية وأعمال التطوير التي شهدها في الفترات السابقة ومتابعة أعمال التطوير والترميم الجارية.

كما تتضمن أعمال اللجنة أيضًا وضع سيناريو عرض جديد للقطع الأثرية ليصبح المتحف مركزًا علميًا وثقافيًا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزًا لحفظ وترميم الآثار، ومركزًا آخر لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي يضم قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة Multimedia، وأيضاً مدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعي الأثري للأطفال.

وكان قد تم إغلاق المتحف منذ عام ٢٠٠٥ من أجل ترميمه، حيث قام قطاع المتاحف، على مدى عامين عاملين، بإعادة تسجيل وتوثيق، وتشوين ونقل القطع الأثرية إلى العديد من المخازن بمحافظتي الإسكندرية ومطروح. لكن في عام ٢٠١١ توقفت جميع أعمال الترميم لعدم توافر الموارد المالية اللازمة.

يشار إلى أنه تم إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام ١٨٩٢، وافتتحه الخديوي عباس الثاني عام ١٨٩٥، وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الاسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلي العصر البطلمي والعصر الروماني.