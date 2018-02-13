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مصري يتعرض للنصب والضرب في الكويت

03:39 ص الثلاثاء 13 فبراير 2018
مصري يتعرض للنصب والضرب في الكويت

وزارة الداخلية الكويتية

محمود علي

تعرض مواطن مصري يعمل في دولة الكويت للنصب والضرب، وسلبت منه محفظته وبها أمواله وأوراقه.

وأكدت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تلقي أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بلاغا من منطقة النسيم تفيد بالنصب علي مواطن مصري مقيم بالكويت تعرض للاعتداء بالضرب والسرقة من قبل مجهولين انتحلوا صفة رجال شرطة.

وذكر في التحقيق سرقة محفظته وبها 65 دينارا وأوراقه الثبوتية، قدم تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لآلام في الفخذ اليسري وسجلت القضية برقم 20/2018 جنايات.

من ناحيته أفاد بنغاليا يعمل في الكويت بتعرضه لواقعة مماثلة من قبل مجهولين ادعوا أيضا أنهم رجال أمن أوقفوه واستولوا علي أمواله، وفي تفاصيل التحقيق أكد أن المجهولين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي.

وقدم المدعي لرجال الأمن رقم اللوحة الخاضة بالسيارة التي كان يستقلها اللصوص، في الجريمتين الجهة الواقعة بين منطقتي تيماء ونسيم.

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