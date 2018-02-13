عضو "دعم مصر": تصريحات جنينة تهدف لزعزعة أمن البلاد.. ونؤيد إجراءات الجيش

كتبت- هند الشامي:

أبدت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، تأييدها لبيان القوات المسلحة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصريحات هشام جنينة حول احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة.

وقالت عازر لـ"مصراوي"، إن تصريحات جنينة عن سامي عنان رئيس الأركان السابق تدينه هو شخصيًا بأنه متستر وشريك في جريمة الاحتفاظ بالمستندات، محذرة أن تكون تصريحات جنينة "مناورة لتكدير السلم العام، وهو ما يعد كارثة كبرى في وقت مهم تمر به مصر وفي ظل التحديات التي يواجهها الجيش".

وتابعت: "جنينة يهدف لزعزع الأمن، وقوله إن عنان يحتفظ بمستندات يعني أنه شريك في الجريمة".

​وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة رد على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".​