نجل عنان لـ"بكري": تصريح "جنينة" بحق والدي يكشف عن مخطط إخواني

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب مصطفي بكري إن الدكتور سمير عنان، نجل الفريق مستدعى سامي عنان قد هاتفه، وأخبره أن تصريح المستشار هشام جنينة "كاذب"، ويثبت وجود مخطط إخواني يستهدف إشعال مصر، وإثارة الفتنة.

وأضاف بكري، في تدوينة له على "تويتر": "اتصل بي د/سمير، نجل الفريق سامي عنان منذ قليل، ونفى صحة ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري".

وتابع: "سمير قال إنه كلف محامي والده بتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وقال إن ما صرح به هشام جنينة، يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنه".

وأكمل: "قال سمير سامي عنان: والدي كان شريكًا في هذه المرحله فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين، وإن والدي ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب".

واستطرد في تدوينة أخرى: "وتساءل لو كان هذا الكلام صحيحًا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان، ونفى أكاذيب جنينة حول والده وقال إنني، زرت أبي أكثر من مرة، وأكد لي أنه يُعامل باحترام بالغ من الجميع، وقال إن هشام جنينة بادعاءاته وأكاذيبه يخدم مخططات الإخوان وأعداء مصر".

كان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة رد على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".