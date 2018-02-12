التعليم تحقق في واقعة طالب "بلطيم".. "ضرب معلمته بالبوكس"

كتبت- ياسمين محمد:

شهدت الفترة المسائية بمدرسة الحماد الإعدادي التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ، السبت الماضي، واقعة تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على معلمه لغة إنجليزية بالضرب، أثناء الحصة، وحررت المعلمة محضرًا حمل رقم المحضر 3690 إداري مركز البرلس.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، إن صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أمر بتشكيل لجنة من الشئون القانونية والمتابعة والأمن والتعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية ببلطيم؛ لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة حقيقة واقعة تعدي الطالب "ا إ"، 16سنة، بالصف الثاني الإعدادي، على المعلمة "ش إ"، معلمة اللغة الإنجليزية، أثناء تواجدها بالفصل.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشنورًا يفيد تعدي الطالب على معلمته ضربًا بـ"البوكس والركل"، مشيرين إلى أن الضرب ترك أثرًا من كدمات وسحجات في يد ووجه المعلمة.