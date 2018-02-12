التعليم تعلن مباردة "رواد تكنولوجيا المستقبل" لطلاب المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إطلاق المبادرة الثانية لتدريب الطلاب على البرمجة، تحت شعار "رواد تكنولوجيا المستقبل"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقال عبد العزيز، في بيان، اليوم الاثنين، إن المبادرة تستهدف طلاب الصفين الثالث الإعدادي والأول الثانوي من 100 مدرسة على مستوى الجمهورية، لتدريبهم لمدة خمسة أشهر، على البرمجة بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة.

وأوضح أن الجوائز المقدمة للطلاب تصل إلى ألف جنيه مصري، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة دوليًا، وتوزع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف أيضًا، لافتًا إلى أن المسابقة تجرى على مستوى المحافظات والأقاليم والدولة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إلى أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم 28 سيشارك عضو من اللوزارة بلجنة الاختيار في المديريات.