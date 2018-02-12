التعليم: بدء تدريب معلمي ومهندسي مدارس STEM الأسبوع المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بدء تدريب معلمي ومديري ومهندسي "ألفا لاب" بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، الأسبوع القادم، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالاهتمام بمدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، أوضحت رانيا حافظ عضو وحدة STEM بالوزارة، أن هذه التدريبات تستهدف التنمية المهنية لكل من معلمي ومديري ومهندسي "الفاب لاب" بهذه المدارس، بالتعاون مع المكتب الفني لمدير تنمية عموم مادة الكمبيوتر التعليمي، وكذلك أخصائي IT ، لمدة 50 ساعة تدريبية.

وأضافت أن هذه التدريبات تُجرى بمدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي تحت إشراف وحدة دعم مدارس المتفوقين STEM بالوزارة.