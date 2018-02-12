تخصيص 10% من مكافآت النواب و5 جنيهات من الطلبة لصالح صندوق الشهداء

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثامنة بمشروع قانون رعاية ودعم أسر شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، والمتعلقة بموارد الصندوق.

ووافق المجلس في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على إضافة بند للموارد، يتضمن: "ما تخصصه الحكومة من موارد مالية للصندوق، وكذلك ما يخصصه مجلس النواب من جزء من مكافأة النواب لموارد الصندوق"؛ بعد اقتراح من النائب مصطفى الجندي، بتخصيص نسبة ١٠٪ من مكافأة النواب لصالح الصندوق.

وتتكون موارد الصندوق وفقًا للقانون المعروض على المجلس: ٥٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون، التبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح، حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة 6 من هذا القانون، حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القانون، عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه".

كما أجرى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تعديلا على المادة "7"من مشروع القانون، يتضمن إلزام طلاب التعليم الأساسي بأداء مساهمة تضامنية قيمتها 5 جنيهات تحصل من الرسوم الدراسية بدلا من جنيه واحد كما جاء في نص المشروع المقدم.

وتضمن التعديل، 10 جنيهات مساهمة من طلاب التعليم الجامعي بدلا من 5 جنيهات عن كل طالب، وإلصاق طابع قيمته 5 جنيهات على كل اشتراك أو تجديد اشتراك بالأندية، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات لصالح الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.