عبدالعال: "أعيش في سلام اجتماعي داخلي واسألوا تلميذي عمر مروان"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن أحد أهم أسباب نجاحه في الحياة هو حالة السلام الاجتماعي التي يعيشها مع نفسه.

وأضاف عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، ردًا على نائب طالبه بعدم الغضب والاحتفاظ بهدوءه المعهود: "لدي تصالح اجتماعي داخلي، وهو سر نجاحي كما أنني لم أنظر فى يوم من الأيام لما يتمتع به غيري، لم يحدث هذا على الإطلاق وهذا هو التسامح الداخلي الذي يفتقده البعض للأسف".

وتابع: "منذ كنت أستاذًا في الجامعة ولم أتغير، والوزير كان طالبًا عندي، ويؤكد ما أقوله في إشارة للمستشار عمر مروان".

من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: "شهادة حق في المجال الأكاديمي، الجيمع يشهد لك بحس الخلق، وكنت في الكويت وسمعت منهم مدي استفادتهم من خبراتك الكبيرة".

وواصل مروان حديثه عن رئيس المجلس: "عندما حضرت إلى مجلس النواب أصدر المجلس عددًا غير مسبوق من القوانين من حيث النوع والعدد، واتخذ قرارات مهمة لصالح الدولة المصرية، هذه شهادتي ولا أتحرج من ذكرها".