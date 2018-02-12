التعليم تعلن شروط اشتراك الطلاب بمبادرة الرئيس لاكتشاف الموهوبين

كتبت- ياسمين محمد:

اجتمع الدكتوررضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مع مديري المديريات التعليمية وموجهي عموم مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالمديريات، بقاعة "الفيديو كونفرانس" بديوان عام الوزارة؛ للاستعداد والتجهيز النهائي لتنفيذ إجراءات مبادرة الرئيس السيسي للعام الثاني على التوالي؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين والعباقرة في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر الاجتماع قائد مركز الاتصال والبحوث والتطوير ورئيس قسم الرياضيات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، ومجموعة من قيادات الوزارة ومديرين تنمية مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء بديوان الوزارة.

وأوضح حجازي، أن المبادرة هذا العام تشمل العلوم الأساسية: الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء، إذ كانت مقتصرة في نسختها الأولى في العام الماضي على الرياضيات فقط، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة ستبدأ بعقد مسابقة وطنية في الرياضيات والعلوم على مستوى الجمهورية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، مع إمكانية إشراك طلاب مرحلة التعليم الأساسي بالمسابقة ممن لديهم القدرة والاستعداد لاجتياز الاختبارات المؤهلة بكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد صديق مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، أن شروط المسابقة تنص على: "إجراء الاختبار على مستوى كل إدارة على حدى لاختيار أفضل 30 طالبًا كحد أقصى في كل مجال من المجالات التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يحق لكل طالب أن يتقدم فى أكثر من مجال في هذه المجالات، إعداد قاعدة بيانات بكل المتقدمين للمسابقة بها "الاسم والرقم القومي"، وبيانات ولي الأمر "الاسم وصوره من بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون والإيميل"، عن طريق إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

فيما تتم التصفية النهائية عن طريق عقد الاختبار online في نفس التوقيت بجميع الإدارات التعليمية، وتدريب الطلاب طبقًا لنماذج الأسئلة Demo Test المنشورة على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى EMis.gov.eg ---- http://moe.gov.eg/talent2017-2018/index.html وذلك فى الأسبوع الأول من مارس 2018.

وقال حجازي، إن على جميع المديريات التعليمية ضرورة اختيار الطلاب على نهاية هذا الأسبوع، وتسليم كشف بأسماء 30 طالبًا من المتميزين والمتفوقين فى الرياضيات، و30 فى الكيمياء، و30 فى الفيزياء، على مستوى كل إدارة من المرحلة الثانوية ومن يجد عنده المهارة والقدرة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تحت إشراف موجهي عموم العلوم والرياضيات بعد وضع معايير وآليات للاختبار تضمن المنافسة العادلة بين الطلاب.

أما بالنسبة لمدارس المتفوقين STEM فيتم الاختيار منهم بنفس طريقة الاختيار على مستوى الإدارات، مضيفًا أنه تم عمل مجموعة من الاختبارات التجريبية الموجودة بالفعل على موقع الوزارة؛ ليتم تدريب الطلاب عليها لإعدادهم وتأهيلهم لدخول الاختبار، مشيرًا إلى أن الاختبار سيتم على التوالى فى الأيام المحددة له وهى 27، 28 فبراير و 1 مارس 2018، وأن الامتحان النهائى فى الكلية الفنية العسكرية يتم باختيار 100 طالب فى الرياضيات و100 طالب فى الكيمياء ومثلهم فى الفيزياء، ويتم تسليم الأسماء يوم الثلاثاء القادم 13/2/2018.

وأضاف حجازي، أن من حصل على المراكز الأولى بالكلية الفنية العسكرية فى العام الماضى هم بالفعل الطلاب الأوائل على مستوى المديريات، وهذا مؤشر إيجابى لحيادية الاختبارات، مشيرًا إلى أن المسابقة تتم على غرار اختبارات الأولمبياد العالمى وهو اختبار متحرر من المستوى يقيس مهارات التفكير وكيفية حل المشكلات والابتكار، وأن الاختبار سوف يكون باللغة العربية والإنجليزية لمن تقدموا من مدارس اللغات، وأن الوزارة ترحب بكل المتقدمين من الطلاب المصريين الفائقين والنابغين وأن الفرصة قائمة ومتاحة للجميع.

أما بالنسبة للتعليم الخاص والفنى وذوى الاحتياجات الخاصة ( المدمجين داخل المدارس)، سوف يتم عمل مبادرة فى القريب بالشراكة مع التعليم الخاص ولا تمييز على الإطلاق، مضيفًا أن هناك مجموعة من المحفزات منها المالية والمعنوية والمنح الدراسية للطلاب وأيضًا المشرفين عليهم، وسيشارك مجموعة من الطلاب الذين حازوا على المراكز الأولى فى المبادرة الوطنية بالمبادرة العالمية والمسابقات الدولية طبقا لمجموعة من المعايير.

وفي نفس السياق، أضاف قائد مركز الاتصال والبحوث والتطوير بالكلية الفنية العسكرية أن الكلية تدعم الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تطوير التعليم فى مصر، موضحًا أنه تقدم فى العام الماضى 734 طالبا من الموهوبين علميًا و تم تصفيتهم إلى 100 طالب وتصعيد وتكريم العشرة الأوائل منهم.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو تشجيع وتحفيز الطلاب على دخول أقسام الرياضيات فى المرحلة الثانوية، وذلك لعدم الإقبال على تلك التخصصات العلمية فى السنوات الماضية، وأيضًا أقسام الكيمياء والفيزياء وهذا لتأهيل الطلاب لدخول الجامعات العلمية ودعم ومساندة الدولة فى البحث العلمى والتطوير.