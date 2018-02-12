التعليم تحظر "الضرب" في المدارس وتوجه بحسن معاملة أولياء الأمور

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بالأهمية القصوى للمتابعة والإشراف اليومي بالمدارس، وحظر استخدام العقاب البدني تمامًا، وتفعيل مجموعات التقوية لأهميتها في معالجة وتحسين أداء وتحصيل الطلاب علميًا.

وشدد حجازي، في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة المتابعة الميدانية من جانب مديري المديريات والإدارات لكل المدارس التابعة لهم والتواصل مع مديرية الأمن وخاصة للمناطق التي تضم مدارس البنات؛ للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس وخارجها.

ووجه حجازي بحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص أوقات لمقابلتهم وأماكن تواجدهم بالمدرسة، لمتابعة أبنائهم دراسيًا، والحفاظ على نظافة المدرسة من الداخل مؤكدًا أنها مهمة مدير المدرسة، لغرس قيمة النظافة بنفوس الطلاب.

ولفت حجازي إلى قرار إيقاف مدرسة الشويفات لمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا أنه قرار احترازي واستأنفت المدرسة العمل منذ بداية هذا الأسبوع، منوهًا إلى إيقاف الدراسة بشمال سيناء حتى إشعار آخر؛ حرصًا على أمن الطلاب وسلامتهم وتمام العمليات الأمنية بنجاح.