وزير الخارجية الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، بعد زيارة استغرقت يومين للقاهرة، التقى خلال الرئيس السيسي وسامح شكري وزير الخارجية.

وحسب مصادر بالمطار، أنهى وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة خاصة.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والتأكيد على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.