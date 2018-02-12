منافس السيسي: برنامجي الانتخابي يركز على الاقتصاد وتمكين الشباب -فيديو

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن محور برنامجه الانتخابي يركز بشكل معمق على الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف موسى، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن برنامجه الاقتصادي يهدف إلى تمكين الشباب في وطنهم، وجعلهم مستثمرين في الوطن، عبر فلسفة الرأسمالية الوطنية.

وأكد أن البرنامج يهدف لاستكمال المشروعات الموجودة حاليا ولكن بفلسفة مختلفة عن القائمة، والتركيز على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة برأسمال وطني من حلال تملك الشباب لأسهم فيها لتوفير التمويل المطلوب لإعادة تشغيلها.

وأشار إلى أن التصدير يشغل حيّز كبير واهتمام مكثف داخل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بآليات محددة تضمن منافسة المنتجات الأجنبية في الجودة والأسعار، في محاولة لتقليل الأزمة التي أحدثها تعويم الجنيه.

وتابع: "يوجد مثلا في الجهاز الإداري للدولة ما يقرب من ٧ ملايين موظف، يمكن أن يتم تقليلهم مع زيادة رواتبهم المعدومة، مع خلق آلية اقتصادية لخلق فرص بديلة للباقين، عبر طرح أسهم الشركات والمصانع المتوقفة أو الخاسرة أمامهم للشراء".