رئيس الجامعة الأمريكية مشيدًا بوزيرة الاستثمار: "اقتصادية من طراز عالمي"

كتب- محمد قاسم:

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمس، حفل تخرج لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، حيث تم منح 197 درجة ماجستير للطلاب ودرجة الدكتوراه لطالبين، حيث ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخريجة الجامعة عامي 1985و1990، الكلمة الرئيسية في الحفل.

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني، مرحبا بالوزيرة سحر نصر: "إذا كان معظم المصريين يرون الدكتور نصر قائدة وطنية، ويراها الكثيرون في جميع أنحاء العالم كاقتصادية معاصرة رائدة، نراها نحن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقبل كل شيء أستاذة ذات مكانة عالمية ونعتبرها ابنة الجامعة الأمريكية بالقاهرة."

وأضاف ريتشياردوني: "نحن ممتنون بشكل خاص لخدمتها الحالية كأستاذ في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. بجانب أهمية قراراتها كوزيرة لدولة عظيمة، إلا أن أبحاثها الأكاديمية لها أثر كبير في تطوير السياسات الاقتصادية في العديد من البلدان النامية والأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر."

من جانبها قالت نصر: "بعد ثلاثين عاما من تخرجي في هذه المؤسسة الموقرة حيث تعلمت الكثير، ما زلت مستمرة في التعلم كل يوم، فأنا أتعلم من طلابي، الذين يتخرج البعض منهم اليوم، وأتعلم في كل مرة أذهب إلى قاعة محاضراتي، وأنا فخورة للغاية بكل ما تعلمته من زملائي، ومن أفراد عائلتي، ومن أبنائي ولقد تعلمت أيضا من خبراتي، الجيدة والسيئة، وأضافت: "استمروا في التعلم، وفي السعي لتحقيق ما هو أفضل لكم وللعالم الذي تعيشون به."

وقالت في كلمتها للخريجين: "لا يوجد أهم من المثابرة والتصميم والالتزام: "ليس هناك بديل عن العمل الشاق، لا تستسلموا أبدا. لا تتوقفوا أبدا عن الامتنان أثناء نجاحكم وأيضا أثناء فشلكم. اعملوا دائما بهدف خدمة الآخرين، فهذا هو أكثر هدف مجز في الحياة واسعوا دائما لجعل منزلكم، ومكان عملكم، وبلدكم مكانا أفضل."