ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية: "تخرجتم في الوقت المناسب.. مصر منطلقة"

كتب- محمد قاسم:

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل تخرج نصف العام لطلاب البكالوريوس، حيث تم منح شهادة البكالوريوس لـ 523 طالبا، ومنح مرتبة الشرف لـ84 طالبا، ومرتبة الشرف الأعلى لـ79 طالبا ومرتبة الشرف العليا لـ65 طالبا.

فيما ألقى المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ورئيس شركة أوراسكوم لاستثمارات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، الكلمة الرئيسية في حفل تخرج طلاب البكالوريوس.

بدوره رحب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني، بساويرس، قائلا: "من خلال قيادته لمجموعة واسعة من المشروعات التجارية ومن خلال تفاعله في المجتمع المدني، نجح نجيب ساويرس على الصعيدين الوطني والعالمي كشخصية عامة ذات تأثير ونفوذ بارز، بالإضافة إلى تأثيره الملحوظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر."

وقال ريتشياردوني: "يسرني أن أعلن عن مساهمة المهندس ساويرس الأخيرة في إضفاء مزيد من الحيوية على مدينة القاهرة العالمية"، معلنا أن "نجيب ساويرس والجامعة قاموا بشراكة جديدة لإعادة إحياء الحرم الأصلي للجامعة في وسط المدينة كمركز للفنون والثقافة. ومن المتوقع أن يكون افتتاح المركز جزءا من احتفالات الذكرى المئوية المقبلة للجامعة.

وتحدث ساويرس في كلمته للطلاب قائلا: "لقد تخرجتم في الوقت المناسب.. أنتم محظوظون بالتخرج في هذا التوقيت.. مصر منطلقة"، مسلطا الضوء على الانطلاقة الجيدة الجديدة التي يشهدها الاقتصاد المصري. كما قال: "نحن ممتنون للغاية للجامعة الأمريكية بالقاهرة لأن معظم قوة العمل لدينا والتي ساهمت في نجاحنا، تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة."

وشارك ساويرس الطلاب بعض النصائح قائلًا: "تحلوا بالصدق دائما، كونوا عادلين وأوفياء لمبادئكم. لا تسلكوا الطرق الأسهل. إذا رأيتم أن ما ستفعلونه خاطئا، فلا تفعلوه. ثقوا بربكم، وسوف يكون دائما معكم."

كما شارك الطلاب أيضا بعضا من أسرار النجاح، قائلًا: "لا تقبلوا بالرفض، وكونوا عمليين ومبتكرين. سوف يضع الناس العقبات في طريقكم، ولكن الأمر يعود لكم في النهاية." وفي ملاحظاته الختامية، قال للطلاب:" لديكم مسؤولية كبيرة، إن مصر هي أجمل بلد في العالم وهي بحاجة لكم."

وخلال الحفل منح كأس رئيس الجامعة وجائزة محمد البليدي إلى الطالبتين هايدي ساهر رزق الله وهيلين ساهر رزق الله واللتين درستا الهندسة الإنشائية، وذلك لحصولهما على أعلى الدرجات بين الطلاب الخريجين.

حصل محمد نبيل حجي، والذي درس هندسة البترول على كأس رابطة أولياء الأمور، والذي يٌمنح للطالب الذي يٌظهر القدرة الفائقة علي المزج بين التفوق الأكاديمي والمساهمة في الأنشطة الطلابية، وتم منح الطالب عمر محسن زكي جائزة نادية يونس للخدمات العامة والإنسانية.

كما حصل محمد محب مرسي، الذي درس الهندسة الميكانيكية وحصل على العديد من الميداليات والجوائز في السباحة، على كأس عمر محسن للإنجاز الرياضي. وتشمل الجوائز الأخرى جائزة عائلة أحمد المحلاوي، والتي حصلت عليها ندى حافظ شرف الدين، وحصل كل من أحمد خالد عتمان ورنا خالد مرسي على كأس اتحاد الطلاب.

كما حصل على جائزة الدكتور أحمد عبدالرحمن الصاوي، الطالب الذي حصل على أعلى الدرجات في قسم الهندسة وحاصل على منحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية، وهو مارك سامح تادروس.

كما تم منح الطالبين عبدالرحمن أحمد بهي الدين وأحمد حسام رفاعي جائزة فاليري فرج السنوية الأولى للموسيقى.