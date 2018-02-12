آخرها "SNL بالعربي".. برامج عاقبها "الأعلى للإعلام" وأوقف بثها

كتب- أحمد مسعد وإسلام ضيف:

مر قرابة العام على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لعب خلاله دورًا في معاقبة برامج ومذيعين لمخالفتهما للمعايير المهنية والأخلاقية، آخرها وقف برنامج "SNL بالعربي"، والمُذاع على قناة "ON E" اعتبارا من أمس الأحد.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن قرارات المجلس تأتي لمخالفة عدد من البرامج للمعايير المهنية والأخلاقية، لافتًا إلى أن المشاهدين هم من يشكون تلك البرامج لتضررهم مما تقدمه ومن ثمَ يحقق المجلس في تلك الشكاوى ويتخذ قراره بمعاقبة البرنامج أو حفظ الشكوى.

ويرصد "مصراوي" أبرز البرامج التي عاقبها المجلس.

"SNL بالعربي"

كان برنامج "SNL بالعربي" المذاع على قناة "ON E"، آخر ضحايا المجلس الأعلى للإعلام حيث أصدر الأخير قرارًا بوقف بثه أمس.

وقال المجلس إن القرار يأتي بناءً على التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، وبناء على تقارير لجنة الرصد والتى تؤكد أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية.

"الكورة كل يوم"

وفي 5 فبراير الجاري، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج "الكورة كل يوم" المذاع على قناة الحدث لمدة أسبوع لوقوع تجاوز مهني جسيم، مضيفا أنه تردد على لسان مقدم البرنامج في الآونة الأخيرة وصف لا يليق بحق رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

"ملعب شريف"

في ذات الأسبوع، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "ملعب شريف" علي قناة "l t c" لمدة أسبوع، لما بدر من تجاوزات في هذه الحلقة، حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق أبرزها هجومه على جريدة الوطن حيث قال كما هاجم رجل الأعمال مجدي العتال وإبراهيم حسن وأحمد حسن.

"ستاد النيل"

وفي 14 يناير الماضي، أوقفت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد لطيف مقدم الاستديو التحليلي لبرنامج ستاد النيل على قناة النيل للرياضة، أسبوعين، وأحمد عبدالظاهر مخرج البرنامج، ورئيس تحرير الحلقة التي استضافت مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عقب مباراة الأهلي والزمالك، لما جاء فيها من تجاوزات.

وكان ذلك أول القرارات العقابية للبرامج الرياضية منذ 18 أكتوبر الماضي، بعدما شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة لضبط أداء الإعلام الرياضي (المسموع والمقروء والمرئي)، تقوم على رصد التجاوزات في البرامج الرياضية وتكتب تقريرها وتقدمه إلى المجلس.

"صبايا الخير"

وفي أغسطس 2017، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج صبايا الخير لمدة شهر، مع توجيه إنذار للقناة بعدم تكرار الجرائم الإعلامية، وتوجيه خطاب لنقابة الإعلاميين، للتحقيق مع فريق العمل.

"انفراد"

وفي 3 أغسطس الماضي، أوقف المجلس، برنامج "انفراد" على قناة العاصمة، الذي يقدمه سعيد حساسين لمدة شهر، بناء على ما حدث في حلقة للبرنامج، تبادل ضيوفها السب والقذف والاتهامات بالخيانة والعمالة، وتوجيه اتهامات لشعوب وقادة السعودية والعراق وإيران، كما خالفت الحلقة القانون والدستور بالدعوة للتميز والعنف، فضلا عن مخالفة الكود الأخلاقي الذي أصدره المجلس، الذي يتعلق بالتعامل الإعلامي فيما يخص "القضايا العربية".

لفت نظر لبرنامجي "دودي شو و3 في 1"

قرر المجلس توجيه لفت نظر لقناة "النهار" بخصوص برنامج "دودي شو" الذي تقدمه المذيعة دعاء صلاح، بعدم تكرار المشاهد والحوارات التي قد تحمل إيحاءات غير مقبولة.

كما قرر المجلس إرسال خطاب لقناة "ON E" للفت نظر برنامج "3 في 1" للمذيعة شيماء سيف، بعدم تكرار المشاهد والحوارات التي قد تحمل إيحاءات غير مقبولة.

"صح النوم"

وفي شهر أغسطس الماضي أيضًا، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج "صح النوم" للإعلامى محمد موسى، والذي يذاع على فضائية "LTC" لمدة شهر، مع الإنذار بسحب ترخيص القناة، بسبب ما تم بثه من مخالفات إعلامية، حيث وجه المذيع في إحدى الحلقات اتهامات بالفساد دون سند قانوني، وبشكل عشوائي وتعميمي لمسئولين ووزراء سابقين.

إعلان "نقص المياه بالصعيد"

وفي مطلع يونيو الماضي، أوقف المجلس، الإعلان الذي مثلته الفنانة دلال عبدالعزيز، وأذاعته بعض المحطات التليفزيونية عن نقص المياه في الصعيد.

وأضاف المجلس أن الرسالة التي يحملها الإعلان تسيء إلى الدولة في ظل جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب التي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، مشيرا إلى أن الإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه على العكس أظهر أن مصر تشرب مياهًا ملوثة.

القنوات ملتزمة

وأكد أمين الأعلى للإعلام، أنه القنوات التي عاقبها المجلس لم تخالف قراراته.

وعن طريقة التحقيق في الشكاوي، أوضح سليم، لمصراوي، أنه بمجرد ورود شكوى للمجلس من المشاهدين تتحول إلى لجنة الشكاوى المُشكلة من ثلاثة أعضاء من المجلس، وأربعة قانونيين، يجتمعون لفحص المخالفة، وبناءً عليه يقررون ما إذا كانت تستحق الإنذار، أم الوقف مع تحديد مدة وقفه، أو إلغاءه بالكامل، ويحال مقدم البرنامج للنقابة التي يتبع لها، وإذا كان إعلاميا يتبع الإعلاميين أو صحفيا يتبع الصحفيين.

وأكد أنه حال وقف برنامج مدة شهر، يمكن للقناة تقديم التماس فيخفف الوقف لمدة أسبوعين أو عشرة أيام، لافتًا إلى أنه حال مخالفة القناة في أول مرة قرار الإيقاف يتم إنذارها أو إلزامها بغرامة، وإذا تكرر الأمر نوقع عقوبة أشد، وإذا خالفت القرار للمرة الثالثة يتم إلغاء ترخيصها.