أكثر الكلمات إنتشاراً

تحطم طائرة روسية العملية الشاملة 2018 قصف سوريا مستشفى العباسية انتخابات الرئاسة

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

11:54 م الأحد 11 فبراير 2018
مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

نعى مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، التي تحطمت اليوم الأحد بموسكو؛ مما أسفر عن مصرع 71 شخصا.

وتقدم مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الأحد-، بخالص العزاء والمواساة لروسيا قيادة وحكومة وشعبا، ولأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة.

يُذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيه إن - 148" تحطمت في منطقة قريبة من موسكو بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، عقب دقائق من إقلاعها صباح اليوم من مطار "دوموديدوفو" في موسكو، متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية، حيث كانت تقل على متنها 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص، وذلك قبل اكتشاف سقوطها في حقل بالقرب من مدينة "رامينسكويي" بموسكو.

مفتي الجمهورية شوقي علام تحطم طائرة روسية ضحايا الطائرة الروسية

الخبر التالى:

آخرها "SNL بالعربي".. برامج عاقبها "الأعلى للإعلام" وأوقف بثها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان