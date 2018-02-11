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هبوط اضطراري لطائرتي جدة ودبي بمطار القاهرة بدلا من برج العرب

11:50 م الأحد 11 فبراير 2018
هبوط اضطراري لطائرتي جدة ودبي بمطار القاهرة بدلا من برج العرب

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

اضطرت رحلتان دوليتان للهبوط بمطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، بدلا من مطار برج العرب بسبب سوء الأحوال الجوية فوق المطار وارتفاع الشبورة المائية والضباب.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي الخطوط السعودية رقم 331 والقادمة من مطار جدة، ورحلة شركة "فلاي دبي" رقم 175 والقادمة من دبي، اضطرتا للهبوط اضطراريا بالقاهرة بدلا من برج العرب، وتم إنزال الركاب بالمطار، لحين تحسن الأحوال الجوية فوق مطار برج العرب الدولي.

مطار القاهرة دبي جدة برج العرب سوء الأحوال الجوية الشبورة المائية

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