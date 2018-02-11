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"التعليم" تعيد توزيع الأجزاء المتبقية من مناهج التعليم الفني في مدارس شمال سيناء

11:47 م الأحد 11 فبراير 2018
"التعليم" تعيد توزيع الأجزاء المتبقية من مناهج التعليم الفني في مدارس شمال سيناء

نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أ

كتبت- ياسمين محمد:

أكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي، إعادة توزيع الأجزاء المتبقية من مناهج التعليم الفني للعام الدراسي الحالي (2017-2018) في كافة المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء بما يناسب الحالة الأمنية الراهنة، وما يتخذ بشأنها من قرارات تنظيمية، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وكل عناصر المنظومة التعليمية، على أن يراعى كل ذلك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

وقال الجيوشي - في تصريحات اليوم الأحد-، إن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة على المستوى المركزي لمراعاة تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية، حفظًا لحقوق أبنائنا الطلاب في شمال سيناء، ووفقًا لما تمت دراسته فعليًا من المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني في شمال سيناء.

أحمد الجيوشي زارة التربية والتعليم لتعليم الفني يناء

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