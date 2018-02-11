الرئاسة: القوة الغاشمة ضد الإرهاب بسيناء تتزامن مع التنمية الاقتصادية​

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجدول الرئاسي للأنشطة والمتابعة الشاملة مستمر تقريباً علي مدار الساعة يوميا بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، لأن الدولة لديها تحديات كبيرة من الإصلاح الاقتصادي، والدفع بعجلة التنمية، وتوفير الخدمات وفرص العمل، وسبل العيش الكريم للمصريين، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "راضي"، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الحرب ضد الاٍرهاب مستمرة في سيناء منذ فترة ولكن بشكل متقدم ومكثف حاليا، والجولة الحالية تسمى العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ وهي استكمالاً وامتداداً لسلسلة من الجولات السابقة حملت اسم حق الشهيد، مضيفاً:"إذن هي مبنية علي نجاحات سابقة من المواجهة مع الجماعات الإرهابية في سيناء لتصبح حالياً ذات إطار شامل ومكثف".

وأشارراضي، إلى أن استخدام القوة الغاشمة القوية ضد الإرهاب يأتي بالتوازى مع دوران عمليات التنمية في كافة قطاعات، ومع اختلاف ترتيب الأولويات.

وأوضح أن هناك "تساوى فى الاهتمامات والجهود المبذولة علي جميع الأصعدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء علي المستوى الداخلي في كل قطاعات الدولة بما فيها مكافحة الاٍرهاب".

وأكد راضي أن ما سبق يأتي إعمالاً بالشعار الراسخ "يد تبني ويد تحمل السلاح" وكذلك التحرك خارجياً دولياً وأفريقياً وعربياً باتزان دقيق في إطار المصالح الاستراتيجبة لمصر وتحقيقا لأهدافها وغايتها القومية العليا.