شعبة الكتاب المدرسي تكشف حقيقة طباعة كتب "أولى ثانوي" العام المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور حسام عبد الرحمن، رئيس شعبة الكتاب المدرسي بغرفة الطباعة، إنه وفقًا لاتفاق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع المطابع، لن يتم طباعة كتب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019؛ لاستعداد الوزارة تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، في 30 يناير الماضي، جلسة فتح المظاريف الفنية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسي المقبل 2018/2019، واستقرت على 78 مطبعة، ترسل إليهم حاليًا لجانًا فنية لمعاينتها وتحديد طاقة كل مطبعة قبل الإسناد، قبل عقد جلسة فتح المظاريف المالية التي ستعقد في النصف الأول من شهر مارس المقبل.

وقال عبد الرحمن - في تصريحات لمصراوي- اليوم الأحد، عما أثير بشأن نية وزارة التربية والتعليم، طباعة كتب الصف الأول الثانوي؛ تحسبًا لعدم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، إن هذا الأمر لا يمكن التوقع به خلال الفترة الحالية، والاتفاق حتى الآن ينص على عدم طباعة كتب الصف الأول الثانوي.

وأوضح، أنه في حالة تراجع الوزارة عن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، فيمكنها تكليف المطابع بطباعة الكتب حتى شهر أغسطس المقبل.

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، فإنه من المقرر تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بدءًا من الصف الأول الثانوي في سبتمبر 2018، وهو نظام تراكمي يعتمد على دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وإلغاء الكتاب المدرسي.

وقال عبد الرحمن، إن كتب الصف الأول الثانوي، عددها قليل مقارنة بالعدد الإجمالي المطلوب طباعته - بكل الصفوف الدراسية والمقدر بـ270 مليون نسخة- وتستطيع المطابع إنجازها في أقل من شهر.

ونوه رئيس شعبة الكتاب المدرسي بغرفة الطباعة، إلى أن الوزير يدرس إلغاء الكتب الدراسية للصفين الأول الابتدائي والأول الإعدادي، ولكنه لم يستقر على القرار حتى الآن، وبالتالي تُطبع الكتب المدرسية للصفوف بدءًا من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي فيما عدا الصف الأول الثانوي.