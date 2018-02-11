التموين: إصدار 40 ألف بطاقة ذكية خلال الأسبوع الجاري

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إنه من المقرر إصدار ما يتراوح بين 30 لـ 40 ألف بطاقة تموين ذكية "بدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي وإصدار جديد للفئات المستحقة" وفق المنظومة الجديدة الخاصة بتفعيل آلية استخراج البطاقات عبر الهاتف المحمول خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أنه يتم حالياً طباعة البطاقات، على أن يتم توزيع البطاقات على المحافظات فور إصدارها.

وأضاف مدكور، في تصريحات لمصراوي، أن المنظومة الجديدة واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية كان أهمها إرسال الرسالة النصية من هاتف غير مقيد بالبيانات الشخصية لمالك البطاقة أو أحد الأفراد المقيدين عليها.

يذكر أن المنظومة الجديدة لاستخراج بطاقات التموين تنص على إرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم (91237) بقيمة 1 جنيه، بعد التقدم بطلب "بدل فاقد أو تالف أو فصل الاجتماعي او إصدار جديد" عبر أحد مكاتب التموين، على أن يكون رقم التليفون مسجلًا باسم صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، على أن يتم الرد بقبول الطلب أو رفضه مع إيضاح الأسباب، وبناءً عليه يتسلم صاحب الطلب البطاقة الذكية خلال 15 يومًا.