بيان عاجل بالبرلمان حول انقطاع المخصصات التموينية عن 3 آلاف أسرة

كتب- محمود رمزي:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد كلٍ من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ بشأن عدم حصول 3000 أسرة على المخصصات التموينة منذ أكثر من عام.

وأوضح العميري، في بيان الأحد، أن هناك توقفًا لصرف المقررات التموينية للمتضررين من تلف أو فقدان البطاقات الخاصة بهم، حيث يبلغ عددهم 3 آلاف مواطن من مطروح، ويعاني الأهالي من عدم قدرتهم على صرف المقررات التموينية الخاصة بهم لأكثر من عام حتى الآن.

وأضاف نائب مطروح أن عدم الحصول على المخصصات التموينية تسبب في أضرار كبيرة تصيب هؤلاء المواطنين؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وطالب العميري بضرورة وجود آلية لسرعة استخراج البطاقة التموينية الذكية بدل فاقد وتالف، حتى لا نتسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين، وتوجيه مديرية مطروح بصرف المقررات التموينية للمتضررين لحين إصدار البطاقة الذكية.