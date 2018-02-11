وزير الآثار لمصراوي: الإعلان عن كشف أثري جديد 24 فبراير

كتب: يوسف عفيفي:

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أن الشهر الحالي سيشهد عددًا من الفعاليات منها افتتاحان وكشف أثري جديد خارج محافظة القاهرة يوم 24 فبراير الجاري دون الإفصاح عن هوية الاكتشاف.

وحول تطوير المتحف المصري بالتحرير، أوضح وزير الآثار لمصراوي أنه سيشهد افتتاحا عالميا بعرض وشكل جديدين في عيد المتحف يوم 15 نوفمبر المقبل، كما سيتم عرض كنوز أثرية جديدة بشكل مختلف وهناك خطة عمل جارية الآن لخروجه بالشكل المطلوب.

وأجرى الوزير جولة السبت، بصحبة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والمهندس عبدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، بمنطقة مشروع منطقة عيون موسى بسيناء، للوقوف على آخر التطورات وذلك تمهيدًا لوضعها على خريطة السياحة المصرية.

كما شارك في الجولة مجموعة من أعضاء مجلس النواب من بينهم سحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران وعبدالحميد كمال نائبا عن دائرة السويس وسفراء الدول الأجنبية في مصر من بينهم سفراء دولة بلجيكا، والبرازيل، وشيلي، والأرجنتين، وقبرص، وكوبا، وعدد من مديري معاهد الآثار الأجنبية في القاهرة.