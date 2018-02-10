"المحافظين": تفعيل "منتدى الأحزاب" لإثراء الحياة السياسية

كتبت- مروة شوقي:

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن فكرة تأسيس منتدى الأحزاب، التي اقترحها خلال اجتماع "لم الشمل"، بمقر حزب الوفد، لاقت قبول الأحزاب المشاركة.

وأضاف قرطام، في تصريحات صحفية، أن مقترحه يهدف لخلق فرص للمناقشة الحزبية لمختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية في مصر، وخلق حلول لها ووضع آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وأشار رئيس حزب المحافظين إلى دعم الأحزاب لقوات الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب.