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السادات يطالب السيسي بفتح حوار وطني مع الأحزاب

11:52 م السبت 10 فبراير 2018
السادات يطالب السيسي بفتح حوار وطني مع الأحزاب

محمد أنور السادات

كتبت- مروة شوقي:

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح حوار وطني مع الأحزاب، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للقضايا الوطنية.

وأضاف "السادات" على هامش مشاركته باجتماع مبادرة "لم الشمل" بمقر حزب المؤتمر: "البعض اعترض على ذلك بدعوى أن التوقيت غير مناسب، لانشغال الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، ولكني أرى ضرورة أن يكون عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية ضمن برنامج الرئيس خلال المرحلة المقبلة، حتى نشهد تغيرًا في الممارسة السياسية في مصر".

وأوضح أن مشاركته في اجتماع "لم الشمل"، جاءت تلبية لدعوة الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد.

وأشار إلى أن الأحزاب اتفقت على أهمية دعم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب من مصر.

وأكد السادات أن الاجتماع انتهى بالتوصية على تبني خطة من شأنها حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال فعاليات ومؤتمرات بجميع محافظات مصر.

السيسي محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية مبادرة لم الشمل

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