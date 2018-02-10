أكثر الكلمات إنتشاراً

قصف سوريا العملية الشاملة 2018 مستشفى العباسية المدارس اليابانية انتخابات الرئاسة معرض الكتاب

متحدث "الوفد": إنشاء منتدى للأحزاب المشاركة بـ"لم الشمل"

10:05 م السبت 10 فبراير 2018
متحدث "الوفد": إنشاء منتدى للأحزاب المشاركة بـ"لم الشمل"

محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن مبادرة "لم الشمل" لاقت ترحيبا من كافة الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأول لها اليوم، واتفقت على تفعيلها بشكل مستمر، وإنشاء منتدى للأحزاب السياسية.

وأضاف فؤاد، في تصريحات صحفية، أن اجتماع الأحزاب تناول التأكيد على دعم القوات المسلحة والشرطة في حربهما على الارهاب، والتأييد المطلق للعملية الشاملة 2018 .

ولفت إلى أنه تم التشاور حول تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية، علاوة على إنشاء منتدى لهذه الأحزاب، وطرح هذه الفكرة أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين.

وتقوم فكرة "المنتدى" على تبني الأحزاب لأفكار بعينها ومعالجتها بشكل جماعي وتشكيل لجان لمتابعة آليات التنسيق بين الأحزاب المختلفة.

حزب الوفد مبادرة لم الشمل الارهاب الأحزاب السياسية

الخبر التالى:

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان