متحدث "الوفد": إنشاء منتدى للأحزاب المشاركة بـ"لم الشمل"

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن مبادرة "لم الشمل" لاقت ترحيبا من كافة الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأول لها اليوم، واتفقت على تفعيلها بشكل مستمر، وإنشاء منتدى للأحزاب السياسية.

وأضاف فؤاد، في تصريحات صحفية، أن اجتماع الأحزاب تناول التأكيد على دعم القوات المسلحة والشرطة في حربهما على الارهاب، والتأييد المطلق للعملية الشاملة 2018 .

ولفت إلى أنه تم التشاور حول تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية، علاوة على إنشاء منتدى لهذه الأحزاب، وطرح هذه الفكرة أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين.

وتقوم فكرة "المنتدى" على تبني الأحزاب لأفكار بعينها ومعالجتها بشكل جماعي وتشكيل لجان لمتابعة آليات التنسيق بين الأحزاب المختلفة.