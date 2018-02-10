"البدوي": غرفة عمليات حزبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور سيد البدوي، إنه تم الاتفاق على تدشين حملة "مصر أولًا.. انزل شارك"، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف البدوي، في تصريحات صحفية، أن دعوته للاجتماع اليوم مع الأحزاب السياسية، ليست لصالح مرشح رئاسي، مشيرًا إلى أن الدفع للمشاركة يأتي من أجل المصلحة الوطنية، والتصدي لأي مخططات خارجية من شأنها الإضرار بالوطن.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أنه سيتم تكوين غرفة عمليات داخل حزب مستقبل وطن؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتابع: "الهدف من غرفة العمليات ترتيب اللقاءات الجماهيرية مع الكوادر الحزبية المختلفة في المحافظات كافة؛ لمخاطبة الجميع للنزول والمشاركة من أجل الاستقلال الوطني".

وأضاف: "أحزاب لم الشمل ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن فكرة اندماج هذه الأحزاب "ليست عملية".