"السكك الحديدية": لا إصابات جراء سقوط عجلة من قطار "الإسكندرية - القاهرة"

القاهرة- أ ش أ:

قالت هيئة السكك الحديدية إن قطار "الإسكندرية - القاهرة" رقم 24 تعرض لسقوط (عجلة البوجي) من إحدى العربات، مساء اليوم السبت، أثناء تحركه من رصيف محطة قليوب.

وأضافت الهيئة -في بيان- أنه تم على الفور الدفع بآلات الرفع لرفع (عجلة البوجي) التي سقطت بحوش المحطة.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات ولم يؤثر على انتظام حركة القطارات.