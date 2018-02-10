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"السكك الحديدية": لا إصابات جراء سقوط عجلة من قطار "الإسكندرية - القاهرة"

08:58 م السبت 10 فبراير 2018
"السكك الحديدية": لا إصابات جراء سقوط عجلة من قطار "الإسكندرية - القاهرة"

هيئة السكك الحديدية

القاهرة- أ ش أ:

قالت هيئة السكك الحديدية إن قطار "الإسكندرية - القاهرة" رقم 24 تعرض لسقوط (عجلة البوجي) من إحدى العربات، مساء اليوم السبت، أثناء تحركه من رصيف محطة قليوب.

وأضافت الهيئة -في بيان- أنه تم على الفور الدفع بآلات الرفع لرفع (عجلة البوجي) التي سقطت بحوش المحطة.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات ولم يؤثر على انتظام حركة القطارات.

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هيئة السكك الحديدية الإسكندرية سقوط عجلة البوجي

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