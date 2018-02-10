6 أحزاب تناقش مبادرة "لم الشمل" بمقر الوفد.. والمشاركة بالانتخابات "أولوية"

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كتبت- مروة شوقي:

بدأ قبل قليل، اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة مبادرة "لم الشمل"، بمقر حزب الوفد.

وحضر الاجتماع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وأحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وحامد الشناوي، الأمين العام للحزب، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع.

وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، والمنسق العام للمبادرة، إن المبادرة ذات هدف وطني لمصلحة الدولة المصرية.

وأشار قورة، لمصراوي، إلى أن الوفد تواصل مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، لمناقشة المبادرة، والتي لاقت ترحيب الجميع، فيما عدا حزب "المصريين الأحرار".

وأضاف: "الدعوة وجهت لجميع الأحزاب لمصلحة الوطن، وبدايتها كانت من حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام والدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ونحن تبنينا الفكرة، لصالح الدولة والحياة السياسية، من منطلق أن الوفد هو بيت الأمة الذي يسع جميع التيارات والأفكار".

ونفى نائب رئيس الوفد كون المبادرة قائمة على اندماج الأحزاب، لافتًا إلى أن الاجتماع سيناقش تكاتف جميع الأحزاب لدعم مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحثهم على التواجد أمام صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري دون توجيه.

وشدد قورة على أهمية تكاتف الأحزاب خلال المرحلة القادمة، ووجود صوت موحد للأحزاب تتعامل معه الدولة، للقضاء على الصورة التي يتم تداولها عن الأحزاب الكرتونية المهمشة، لافتًا إلى أن آلية وجود ائتلافات برلمانية تشكل من الأحزاب أمر مطروح على طاولة النقاش".