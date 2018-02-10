النائب خالد فهمي: تطوير العشوائيات خلال 4 سنوات إنجاز لا يصدق

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع الجاري، طلبات إحاطة خاصة بتطوير العشوائيات، موضحا أن ما حدث خلال الـ 4 سنوات الماضية في ملف العشوائيات وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر إعجاز.

وأشار فهمي في بيان له، اليوم السبت، إلى أن وجود 351 منطقة عشوائية خطرة علي مستوى الجمهورية يتم تطويرها في وقت واحد وبالتوازي من أسوان إلى الإسكندرية وإلى جنوب سيناء وحلايب وشلاتين، كما شملت القاهرة الكبرى بجانب تطوير المناطق العشوائية غير الملائمة صحيا وأيضا غير المخططة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن المناطق العشوائية تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية في مصر، تراكمت وتسارع البناء والتوسع فيها منذ عقود دون توافر أدنى حياة معيشية كريمة لأبنائها فكانت خطة تطوير العشوائيات أكبر أولويات الرئيس السيسي منذ أكثر من أربعة أعوام والتي انتشرت بـ 226 مدينة من 234 وتم البدء في مناطق الخطورة الداهمة والتي بلغت 351 منطقة.

وأعلن أنه سيتم الانتهاء من تطوير هذه المناطق نهاية العام الجاري وتشمل 111 منطقة بتكلفة 12 مليار جنيه، ومنها مدينة الأسمرات، والخيالة، ومشروع تل العقارب، ومشروع المحروسة، وأهالينا، كما كانت للدولة استراتيجية جديدة تبنتها في تطوير العشوائيات تجنبت أخطاء السياسات القديمة في التطوير عبر بناء تلك المساكن الحضارية والآدمية في نفس مكان العشوائيات أو قريب منها متى توافر ذلك.

وتابع النائب خالد عبدالعزيز: التطوير لم يقتصر على توافر مسكن حضاري فقط وإنما شمل أيضا توفير جميع المكاتب الخدمية والمراكز الصحية والمدارس والملاعب الرياضية، وهذا ما شهدناه في الأسمرات، والخيالة، وغيط العنب بالإسكندرية، وتل العقارب أو تل الأمل، والشهبة، وجبل العشش في رأس غارب، والرويسات، حيث تعد هذه المناطق نماذج معيشية آدمية وحضارية، هذا بالنسبة للمناطق الأشد خطورة ثم تأتي المرحلة الثانية في خطة التطوير وهي الأماكن غير الملائمة صحيا ثم المناطق غير المخططة.