عبد الغفار: لابد من شبكة للتواصل بين كافة المراكز البحثية على الصعيد الإفريقي

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، التخصّصات والمراكز والمعاهد البحثية المتقدمة الموجودة في مصر كثيرةٌ ومتنوعة، ولابد من إنشاء شبكة للتواصلِ بين كافةِ هذه المراكزِ البحثية المتخصصة على صعيدِ القارة الأفريقي، لتحقيق مزيد من التماسك والتكاملِ مباشرة أَو عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة أفريقيا في التعليمِ الإلكتروني.

جاء ذلك خلال انطلاق فَعاليات المنتدي الأفريقيّ الثالثِ للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، اليوم السبت، تحت عنوان: (العلوم والتِكنولوجيا والإبداع.. لدعم التنافسية في القطاع الخاصّ، والتحولِ الاقتصادي في أفريقيا).

وحسب بيان وزراه التعليم العالي والبحث العلمي، قال عبد الغفار: يوجد ما يقرب من 28 مركزًا بحثيا، تمتلك البنية التحتية والمعلوماتية المتقدمة، والقدرات البشرية اللازمة لإجراء البحوث والتطوير في مجالات عديدة، يمكن مشاركتها وتطويرها مع الأشقاء الأفارقة لرفع كفاءة البحث العلمي ومخرجاته لخدمة المجتمع.

واستعرض عبد الغفار تلك المراكز قائلا منها، مراكز بحثية متميزة قامت بتطوير أبحاث وطرق متقدمة للمحاصيلِ المعدلة وراثيا في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف عبد الغفار، كما يوجد معهد للمعايرة، المنوط به بوضع المعايير للأجهزة والقياسات التي تتماشى معَ المعايير العالمية، وإجراء البحوث المتقدمة في العلوم الهندسية والتطبيقية.

هذا بجانب معهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد بحوث البترول، ومركز بحوث وتطوير الفلِزات، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفِيزيقِيّة.

وتابع عبد الغفار، كما توجد في مصَ مراكز ومعاهد متخصصة في دراسات وبحوث التّصحير، بالإضافة إلى وجود معاهدَ وكليات متقدمة في علوم البحار والمصايد السمكية.