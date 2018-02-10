وزير التعليم العالي: نوفر 1074 منحةً دراسية سنويا للطلاب الأفارقة

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أولت جمهورية مصر العربية اهتماماً بزيادة الإنفاق على البحث العلمي، مشيرا إلى أنها وضعت رؤيَة لمضاعفة الإنفاق في السَّنَواتِ القليلة القَادِمة.

جاء ذلك خلال انطلاق فَعاليات المنتدي الأفريقيّ الثالثِ للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، اليوم السبت، تحت عنوان: (العلوم والتِكنولوجيا والإبداع.. لدعم التنافسية في القطاع الخاصّ، والتحولِ الاقتصادي في أفريقيا).

وحسب بيان وزراه التعليم العالي والبحث العلمي، أشار عبد الغفار إلى ارتفاع ترتيب مصر عالميا في مجال الأبحاث العلمية المنشورةِ دوليًا، كما تضاعفتْ معدلات براءة الاختراع والابتكار في المُنشآت الاقتصادية في السنواتِ الأربعِ الماضية.

وتابع عبد الغفار، ولعلّ وجود أكثرَ من 55 جامعة حكوميةً وخاصة، وما يقربُ من 157 مَعْهدا عاليًا متخصصًا، يوفر قاعدةً تعليميةً عريضة، يمكنها أن تسهِم مع الجامعاتِ الأفريقية في بناء القدرات البشرية الأفريقية في شَتَّى مَجَالاتِ العلوم.

كما أشار عبد الغفار إلى أن مصر قد نجحت في إنشاء فروعٍ لجامعات مصرية في دول أفريقية شقيقة كالسودان وتشاد.

وأضاف عبد الغفار، وفى هذا الإطار فإن جمهورية مصر العربية، توفر برامج لمنَحٍ دراسيةٍ كاملة للطلابِ الأفارقة، تبلغ ما يقرب من 1074 منحةً سنويا للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراساتِ العُليا.