نائب سيناء: "نتكاتف مع الجيش ويزعجنا التشكيك في وطنية الأهالي"

كتب – سيف سالم:

أكد النائب حسام الرفاعي عضو البرلمان عن شمال سيناء أن هناك حالة تأييد من الاهالي والمواطنين هناك للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش ضد الإرهاب، مؤكدا خلال تصريحات لمصراوي، أن الشواهد على أرض الواقع هناك حتى الآن والدلائل الميدانية تشير إلى "إرادة حقيقية" هذه المره للنيل من المتطرفين.

وقال الرفاعي، إن عدة "عراقيل" واجهت الأهالي بسبب الإجراءات المشددة حاليا هناك، وأن دور النواب الآن التواصل مع المسئولين لتذليل أية عقبات تسببها الكمائن المغلقة أو ما شابهه، لافتا إلى أن النتائج المأمولة من هذه العمليات العسكرية وسقف الطموح المتعلق بها عالي للغاية، لأن عدم توجيه ضربة موجعة جدا للإرهاب هذه المره سيكون عواقبه وخيمة على أهالي سيناء.

وكشف النائب عن وجود طلبات مسبقة للنواب للتوجه في زيارة ميدانية إلى سيناء أنها قوبلت بالرفض حينها بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون ذلك، وأنه لجنة ذهبت مؤخرا عقب حادث الروضة، وأن ذلك يعد دور أصيل للنواب، اللذين يساندون الناس في مثل هذه الأوقات الصعبة، مطالبا بعض الأصوات الإعلامية بالتوقف عن التشكيك في وطنية أهالي سيناء، قائلا: وقفنا مع الجيش والشرطة منذ اللحظة الأولى ولا زلنا وننزعج بشدة للهجوم علينا.​