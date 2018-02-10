عبد الغفار: رئيس الجمهورية كلف بمبادرة لدعم الباحثين الأفارقة تدعمها الحكومة

كتبت- داليا شبل:

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الاتحاد الأفريقي بادر بإنشاء جامعات عموم أفريقيا في التخصصات المختلفة، والتي تنتشر في الأقاليم الجغرافية الأفريقية، مشيراً إلى أنها يمكن أن تلعب هذه الجامعات دورا حيوِيّا في التنسيق ودعم الرؤية البحثية والعلمية المشتركة فيما بينها.

جاء ذلك خلال انطلاق فَعاليات المنتدي الأفريقيّ الثالثِ للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، اليوم السبت، تحت عنوان: (العلوم والتِكنولوجيا والإبداع.. لدعم التنافسية في القطاع الخاصّ، والتحولِ الاقتصادي في أفريقيا).

وحسب بيان وزراه التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عبد الغفار، كلف رئيسَ الجمهورية مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتبنى مبادرة تدعمها الحكومة المصرية لتمكين ودعم شباب الباحثين الأفارقة، وفتح أبواب مراكز التميز العلمي الأفريقية لكل شباب القارة.

وأضاف وزير التعليم العالي، ويتم تفعيل تلك المبادرة من خلالِ إجراءات محددة تتمثل في الآتي:

1. زيادة عدد المنحِ الدراسية المقدمة إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا، ومنها 10 منح للماجستير المهني، في إدارة الأعمال، وذلك بحسب التخصصات المطلوبة من الدول، وذلك من خلال الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.

2. إتاحة إمكانيات الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية للدول الأغريقية الشقيقة، لإجراء أبحاث مشتركة تتوافق مع أجندة أفريقيا للتنمية 2063 وبتمويل من صندوقِ العلوم والتنمِية التِكنولوجية.

3. مضاعفة عدد وقيمة الجوائز التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية لشباب الباحثين الأفارقة.

4. دعم البرنامج القائم بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحثِ العلمي والتكنولوجيا، لدعمِ المشروعات المشتركة بين شباب الباحثين الأفارقة، بحيث يتم دعم 10 مشروعات مشتركة سنوِياً تتوافق مع أجندة أفريقيا للتنمية.