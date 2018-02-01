التعليم: 156 طالبًا وطالبة يشاركون في احتفالية "منحة المتفوقين"

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة قامت بالتعاون مع مشروع "التعليم أولًا" بتقديم منحة المتفوقين لـ135 طالبًا، بالإضافة إلى 15 طالبا وطالبة من العام السابق كمساهمين في نقل خبرتهم للمشاركين الجدد، كما حرص المشروع على الاهتمام بأبناء الشهداء، لذا قام ولأول مرة بإشراك 6 طلاب من أبناء ضحايا مسجد الروضة بشمال سيناء، ليصل العدد الإجمالي لـ156 طالبا وطالبة.

وأشار خيري- في تصريحات صحفية الخميس- إلى أنه في اليوم الأخير للمنحة تم تنظيم احتفالية بمدرسة الجيل الجديد، بحضور الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، والدكتور ياسر عبد العزيز، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والمهندسة ليلى مرتجى، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ونهلة هيكل، مدير عام المدارس الرسمية للغات، والدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي لمشروع "التعليم أولا"، والإعلامي معتز عبد الفتاح، وعدد من القيادات التربوية، وممثلى مؤسسة فودافون مصر وشركة مايكروسوفت.

ولفت إلى أنه خلال الاحتفال تم عرض مواهب الطلاب والطالبات من خلال مسرحية، يقوم بالأداء التمثيلي والغنائي فيها جميع المشاركين من الطلاب بالمنحة وبحضور قيادات الوزارة، كما تم دعوة أولياء أمور الطلبة والطالبات من جميع أنحاء الجمهورية ونقلهم من محطة مصر للقطارات بأتوبيسات المدرسة إلى مكان عقد الحفل الختامي.

يشار إلى أن برنامج المنحة بدأ يوم الجمعة الموافق 19 يناير بالاستقبال في محطة القطار، والتوجه بأتوبيسات المشروع إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والإقامة الكاملة لمدة 15 يوما بفندق المدينة التعليمية، في اليوم التالي للوصول تم عقد لقاء عام لجميع الطلاب والمشرفين؛ لشرح البرنامج والقواعد المنظمة والتعليمات، كما تم توزيع جهاز لاب توب على كل طالب من الحاضرين بالمنحة، وزي خاص بالمنحة، وشنطة بها الأغراض المستخدمة أثناء التدريب، كما حرص المشروع على تقديم برنامج متكامل للمتفوقين، شمل النواحي الثقافية والعملية والتكنولوجية واللغوية والترفيهية وزيارة الأماكن السياحية والخروج للطبيعة.