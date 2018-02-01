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"الوفد" يشكل لجنة للتحقيق في تجاوزات اجتماع "عليا الحزب"

10:39 م الخميس 01 فبراير 2018
"الوفد" يشكل لجنة للتحقيق في تجاوزات اجتماع "عليا الحزب"

الدكتور السيد البدوي

كتبت- مروة شوقي:

قال ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، أصدر اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تم من تجاوز وصفه بـ"غير المقبول"، والهتافات المسيئة التي لا تعبر عن مبادئ الوفد، أثناء اجتماع الهيئة العليا، السبت الماضي.

وأشار حسان، في بيان الخميس، إلى أن اللجنة ستقوم بتفريغ ومراجعة الأشرطة المسجلة لكاميرات تأمين الحزب، بهدف الوصول إلى المتسبب في دخول بعض الأفراد من غير أعضاء الوفد، على أن ترفع اللجنة تقريرها للهيئة العليا خلال أسبوع.

وأضاف حسان، قائلاً: "القرار يأتي حرصاً من رئيس الوفد على ترسيخ مبادئ الوفد وقيم المعارضة الديمقراطية الموضوعية الوطنية، والتي كانت وستظل منهجاً للوفد وتراثاً لا يمكن أن نتجاوزه أو نحيد عنه".

وأوضح حسان أن اللجنة ستُشكل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وعضوية كل من الدكتور محمد الحسيني، والدكتور حاتم الأعصر، والدكتور صابر عطا، وعصام الصباحي، ومحمد الشريف، وأنور بهادر، أعضاء الهيئه العليا للوفد.

يشار إلى أن الهيئة العليا للحزب رفضت بالإجماع، في اجتماعها السبت الماضي، الدفع بـ"البدوي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الوفد السيد البدوي الانتخابات الرئاسية حاتم الأعصر

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