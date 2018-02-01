التعليم: إيقاف مدرس عن العمل وإحالته للنيابة الإدارية لاتهامه بالتحرش بطالبة

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إيقاف مدرس بمدرسة الجيزة الزراعية عن العمل، وإبعاده عن الإدارة التعليمية، وإيقافه عن ممارسة مهنة التدريس؛ لحين انتهاء التحقيقات الخاصة باتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات، في ضوء الجزاء الموقع عليه من الشؤون القانونية بإدارة العمرانية التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، قرر الجيوشي كذلك تحويل ملف الواقعة للنيابة الإدارية، وذلك في ضوء محاولة الوزارة فرض الانضباط وإرساء القواعد الأخلاقية في العملية التعليمية.