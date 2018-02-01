الأعلى للجامعات: مقرر "حقوق الإنسان" في ورشة تدريبية لهيئة تدريس الجامعات

كتبت-داليا شبل:

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتدريب على المقرر الإلكتروني لمادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وكان الدكتور ياسر صقر، رئيس لجنة تأليف مقرر حقوق الإنسان وتدريسه بالجامعات، المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، أعلن عن القيام بمخاطبة رؤساء الجامعات لترشيح خمسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعاتهم، للتدريب على المنهج الجديد لهذه المادة، والتدريب على آليات التدريس العملية ومناقشة الطلاب في مختلف القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ومعالجة قضايا الفساد.

وأضاف صقر، أنه من المقرر أن يهتم هذا المنهج بالقضايا التي تخص الأمن القومي ومكافحة الفساد في المجتمع المصري بمختلف مؤسساته، موضحًا أن مادة "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد"، مادة نجاح ورسوب بمختلف الكليات، مؤكداً الانتهاء من وضع المنهج بالفعل.