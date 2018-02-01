السكك الحديدية تكشف حقيقة توقف خط "الإسماعيلية -الزقازيق"

كتب- أحمد نجيب:

نفت هيئة السكك الحديدية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، عن خروج قطار عن مساره بخط الإسماعيلية - الزقازيق، مؤكدة أن كل هذا عار تمامًا عن الصحة، وحركة القطارات على الخط تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وناشدت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، وسائل الإعلام عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكك الحديدية، الذي يخدم طبقة عريضة من المواطنين، تحري الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب. ​