الجيزة: ضبط 3300 مخالفة "سرفيس" أبرزها زيادة التعريفة

كتب- السيد الحراني:

ضبط جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مباحث المرور، 3300 مخالفة لتعريفة الركوب لسيارات الميكروباص، شملت تقطيع مسافات وزيادة التعريفة بدون مبرر وعدم وجود لوحات وضبط سيارات ملاكي تعمل بالأجرة وتغيير خط السير.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الخميس، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بضرورة عودة الانضباط للشارع الجيزاوي ومواجهة مخالفات سائقي الأجرة وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التصدي بكل حسم لأي تلاعب أو استغلال المواطنين في تعريفة الركوب، موضحًا ضرورة إلزام كل السائقين بالتعريفة المحددة وتركيب "إستيكرز" على واجهة وخلفية السيارة وخط السير من بدايته حتى نهايته.

وقال منير أنور، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، إن الجهاز نفذ خلال الفترة الأخيرة حملات مكثفة على كل المواقف سواء بالأحياء أو المراكز والمدن بمشاركة مباحث المرور لتقنين المواقف العشوائية وتشديد الرقابة على نحو 120 موقعًا؛ لتحصيل الكارتة لمنع أي تلاعب، ما أدى إلى عودة الانضباط للجهاز وزيادة إيراداته.​