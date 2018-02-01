مفاجأة.. يوسف القعيد عضو تكتل "25 / 30" وقع "تزكية" السيسي

كتب– محمود رمزي:

كشف الأديب يوسف القعيد، عضو تكتل 25/30 البرلماني، عن تحريره "تزكية" للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال القعيد، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن توقيعه على تزكية الرئيس السيسي مرشحًا لانتخابات الرئاسة، جاء "بعلم كل نواب التكتل، وجميعهم تقبلوا قراري بصدر رحب دون نقد لموقفي المؤيد للرئيس والمعلن في كل وسائل الإعلام".

وحول الهجوم الذي تعرض له القعيد مؤخرا، قال: "أنا داعم للرئيس السيسي، وأقبل أي نقد موجه لي، لأنه صادر من شباب في عمر أبنائي، وهو حق لهم".

كان تكتل "25 - 30"، أصدر بيانا قال فيه إن نوابه لم يمنحوا أي تزكيات لأي مرشح رئاسي، وجميع أعضاء التكتل ملتزمون بذلك.

وهاجم التكتل الإجراءات الحالية للانتخابات الرئاسية، وقال بيانه: "أغلقت أبواب الأمل".​